الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات مقتل طبيب بعيادته بالساحل: "قتله صديقه وكشفته الكاميرات"

الطبيب
الطبيب

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تفاصيل تحقيقاتها في واقعة مقتل طبيب في عيادته بمنطقة الساحل.

وتبين أن المجني عليه طبيب يدعى «أ. ص»، طبيب عظام، بمعهد ناصر، ولديه عيادة بمنطقة الساحل، وتم اكتشاف جثته عقب انبعاث رائحة كريهة من العيادة، حيث تبين تردد طبيبا زميلا للطبيب المجني عليه، كان تردد عليه وقتله في عيادته وفر هاربًا، وتم تتبعه وتحديد هويته من كاميرات المراقبة.


-تفاصيل البلاغ
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الساحل تضمن ورود بلاغا من شخص يفيد بالعثور علي جثة صديقه داخل عيادته.

وفور إخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ و ملابساته.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة الطبيب داخل عيادته في حالة تعفن ، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة حوادث شمال القاهرة مقتل طبيب منطقة الساحل

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