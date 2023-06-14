الأرصاد تكشف لـ «الدستور» موعد انكسار الموجة الحارة التى ضربت البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا الخميس، بعد الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد في الأيام القليلة الماضية، التى تصدرت محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، لمعرفة موعد استقرار الطقس وإنتهاء تلك الموجة الحارة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": طقس غدًا الخميس سيشهد انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض طرق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح فى تلك المناطق.

وأكدتعلى انكسار الموجة الحارة التي تسببت في ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك اليوم الأربعاء وتستمر موجة انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ حتي يوم السبت المقبل.

ولفتت إلى أن يوم الجمعة، سيشهد طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى، كما أنه سيكون هناك حالة من النشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 15 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة الجمعة 16 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.