الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير سعودية: اتحاد جدة يخطط للإبقاء على نونو سانتوس لموسم إضافي

نونو سانتو
نونو سانتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، تنوى الإبقاء على خدمات البرتغالي نونو سانتو، على رأس القيادة الفنية لـ «العميد» خلال المواسم المقبلة.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، وفقًا لمصادر خاصة، أن أنمار الحائلي، المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، يتجه إلى تمديد عقد البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، موسمًا إضافيًّا على الرغم من تبقي موسم واحد فيه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحائلي، في حال فوزه في انتخابات الرئاسة التي أُغلق باب الترشح لها أمس، أمام منافسه وليد الشهري، فسيفتح ملف مناقشة التجديد مع المدرب البرتغالي خلال معسكر الفريق الخارجي، الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل.

وكانت الإدارة السابقة لنادي الاتحاد، اجتمعت مع سانتو عقب نهاية المواجهة أمام الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، ووضعت معه البرنامج الكامل للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة، أنه كانت هناك رغبةً لدى الطرفين للاستمرار فترة أطول بتمديد العقد، لكن الانتخابات أجَّلت الفكرة مؤقتًا.

وكان نونو سانتوس، قد تولى مهمة تدريب اتحاد جدة، منذ يوليو 2022، حيث ساهم في تتويج النادي الغربي، بلقبي كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي.

يذكر أن اتحاد جدة، قد أعلن في وقت سابق، من الشهر الحالي، تعاقده رسميًا مع الفرنسي كريم بنزيمة، المهاجم السابق لريال مدريد، بعقد يمتد لثلاث مواسم، في صفقة انتقال حر.

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