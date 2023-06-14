رئيس الوزراء: مرافق الإسكندرية والبحيرة عانت الإهمال 50 سنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف جميع المشروعات القومية هو تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الخدمات والمرافق في محافظتي الإسكندرية والبحيرة عانت الإهمال على مدى 50 عامًا.

وأكد أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز المشروعات المختلفة في جميع المحافظات.

وشهد الرئيس السيسي في وقت سابق من اليوم افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، والتي جرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".