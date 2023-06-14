الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لهذا السبب يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم سنويا

التبرع بالدم
التبرع بالدم

يحتفل العالم سنويا باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في مثل هذا اليوم، وقد حددت جمعية الصحة العالمية هذا اليوم كفرصة خاصة للاحتفال به لتشجيع الناس على أهمية التبرع بالدم.

ويعتبر التبرع بالدم خدمة يقدمها المتبرع لمساندة شخص لأخر يعاني من أمراض تلزم بالتبرع بنفس فصيلته، لتعزيز حصول المرضى على العلاجات ببروتينات البلازما المنقذة للحياة.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تشجيع الأشخاص للتبرع ومساعدة الأخرين وإنقاذ حياتهم، والدعم على المستوى الوطني والإقليمي بين الحكومات من أجل الاستثمار في برامج الدم الوطنية وتعزيزها، والاحتفال بالمتبرعين وتشجيعهم على هذا العمل النبيل وتوجيه لهم الشكر.

وتزامناً مع الاحتفال بهذا اليوم، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية فوائد التبرع بالدم على صحتك وعلى صحة وظائف أعضائك، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

فوائد التبرع بالدم

يعتبر التبرع بالدم عمل إنساني يقوم به الناس لمساعدة الأخرين نتيجة انخفاض مستويات الدم في جسم الشخص المريض لإمداده بما يكفي من احتياجات جسمه من الأكسجين أو العناصر الغذائية الضرورية، ولمعرفة فائدة التبرع تتبع السطور التالية.

1 - تبرعك بالدم هذا يحميك من الإصابة من أمراض القلب ويساعدك على الحفاظ على صحة عضلة القلب والأوعية الدموية.

2 - الخضوع لفحص الدم يساعدك على الكشف المبكر ومعرفة حالتك الصحية الحالية والاطمئنان على صحتك من خلال ارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه، معدل ضربات القلب الكشف عن التهابات الكبد ونقص المناعة.

3 - تقليل مستويات الحديد لمرضى تسرب الأصبغة الدموية، حيث من الممكن أن يتسبب تسرب الأصبغة الدموية إلى امتصاص الجسم لمستويات عالية من الحديد وخزينه في الكبد والقلب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التأثير في وظائف هذه الأعضاء.

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