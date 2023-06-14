الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

سفير الاتحاد الأوروبى: المجتمع المدنى يلعب دورًا مهمًا فى التعاطف والاحترام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، الذي استضافته الهيئة الإنجيلية بمصر وافتتحه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال هوكان إيمسجورد، سفير السويد فى مصر، خلال كلمته بموتمر الهيئة الإنجيلية، إن هناك الكثير من حملات التشويه والمعلومات الخاطئة ولا بد من التعامل معها بشكل جيد، متابعًا أن الحوار لا يجب أن يكون على مستوى الحكومات فقط ولا بد أن يمتد إلى المجتمع المدنى والمؤسسات المختلفة. 

من جهته، قال ألف ليندر مان، ممثل إحدى منظمات المجتمع المدني بالسويد، خلال مؤتمر الهيئة الإنجيلية، إن هناك الكثير من حملات التشويه والمعلومات الخاطئة، ولا بد من التعامل معها بشكل جيد، متابعا أن الحوار لا يجب أن يكون على مستوى الحكومات فقط ولا بد أن يمتد إلى المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة.

 
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية، أنه يجب أن يكون هناك انفتاح وصراحة، ولا بد أن نستمع وننصت ونتحدث، وأن يجرى في هذا المناخ المنفتح تحفيز كبير ومتفاؤل بهذه المبادرات، ويؤكد أهمية علاقة الدين بالثقافة. 


وخلال كلمته قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في التعاطف والاحترام والرفق بالآخر، والمشكلة تكمن في استخدام الدين في أغراض أخرى مثل السياسة. 

وتابع: "رأيت انقسامًا فى الكنيسة على مدار الكثير من الأعوام، وأحيانًا يلعب الدين دورًا فى الانقسامات والحروب، ولدينا اتفاقية الجمعة العظيمة فى أيرلندا، وتلعب السياسة دورًا هامًا فى دحر الانقسامات التى يحدثها الدين".

وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في مقرها بالقاهرة، المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، اليوم الأربعاء، ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسعادة السفير هاكان إمسجارد، سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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