سقوط ضابط مزيف امتهن النصب على المواطنين بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم الأربعاء حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على مالكى المحال التجارية بالقاهرة، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب على مالكي المحال التجارية بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص يرتدي ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية عسكرية "أمكن ضبطه"، وتبيّن أنه "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.