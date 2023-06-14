كل ماتريد معرفته عن العدسات الطبية اللاصقة للأطفال

عندما يتعلق الأمر بارتداء عدسات لاصقة فبمجرد أن يتمكن الأطفال من وضعها وإخراجها بشكل مريح، فإنهم يميلون إلى حبها، إنها توفر حرية أكبر من النظارات الطبية عند ممارسة الرياضة.



في أي عمر يمكن للطفل ارتداء عدسات لاصقة؟

ينصح أخصائيو البصريات بالبدء في ارتداء عدسات لاصقة من سن الثامنة، ولكن هذا يعتمد على كل طبيعة الطفل ومدى مسؤوليته.

يوصى البعض باستخدام الأطفال للعدسات اللاصقة لمرة واحدة يوميًا، فهى تعتبر أكثر ملاءمة لهم حيث لا يحتاجون إلى تنظيف العدسات وتخزينها كل مساء.

تركيب وإزالة العدسات اللاصقة

يصبح وضع العدسات اللاصقة وإزالتها أمرًا سهلاً بمجرد أن يتم تعليقها.

قبل وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها سيحتاج أطفالك إلى:

العدسات اللاصقة.

الصابون والماء.

منشفة

منطقة مضاءة جيدا بها مرآة.

بعد ذلك قبل أن يلمس أطفالك عيونهم أو عدساتهم اللاصقة يجب أن يغسلوا أيديهم ويجففوها، يمكن أن يسبب الماء، وكذلك بعض المناشف الغير نظيفو التهابات العين وتهيجها.

كيف ترشد طفلك من خلال وضع العدسات اللاصقة؟

اختر العدسة اللاصقة الصحيحة (يسار أو يمين).

تحقق من أن العدسة ليست مقلوبة (يجب أن تبدو كوعاء مستدير أكثر من كونها صحنًا).

إذا كانت العدسة بطريقة خاطئ فما عليك سوى قلبها أو تدويرها بأصابعك.

ضع العدسة على إصبعك السبابة.

ضع المرآة أسفلك، ثم قم بإمالة رأسك لأسفل بحيث تنظر إليها لأعلى.

ارفعي جفنك العلوي بأصابع يدك الأخرى، ممسكًا بخط الرموش.

اسحب جفنك السفلي لأسفل ثم ضع العدسة اللاصقة على الجزء الملون من العين.

حرك إصبعك السبابة ببطء بينما تمسك جفنك.

حرك عينك لإزالة أي فقاعات هواء.

اترك جفونك ببطء وبلطف ثم ارمش لتساعد العدسة على الاستقرار.

كرر للعين الأخرى.

كيف ترشد طفلك لإخراج العدسات اللاصقة؟

انظر إلى المرآة وتحقق من أن العدسة اللاصقة فوق الجزء الملون من العين.

اسحب الجفن السفلي للأسفل بإصبعك الأوسط.

اضغط برفق ولكن بقوة على سطح العدسة.

حرك العدسة لأسفل على الجزء السفلي من عينك البيضاء.

حاول ألا تومض، حيث يمكن أن تنزلق العدسة إلى مكانها وستحتاج إلى القيام بذلك مرة أخرى.

بمجرد أن ترتخي العدسة، اضغط عليها برفق وقم بإزالتها باستخدام إصبع الإبهام والسبابة.

تخلص من العدسة بعيدًا وكرر الأمر مع العين الأخرى.