توزيع درجات الثانوية العامة 2023.. احسب درجاتك للعلمي والأدبي

مع انطلاق امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي، حرص طلاب الثانوية العامة على معرفة توزيع درجات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد أدبي وعلمي عبر جوجل، وذلك عقب أن انطلقت امتحانات الثانوية العامة في يوم الإثنين القادم في وسط مجموعة من الإجراءات المشددة لتأمين جميع امتحانات الثانوية العامة 2023.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

وتنشر “الدستور” توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 بهذا التقرير.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

وجاء توزيع كافة درجات مواد الثانوية العامة لعام 2023 كالتالي:

توزيع درجات الثانوية العامة لعام 2023 مادة اللغة العربية

مجموع درجات امتحان مادة اللغة العربية بالثانوية العامة مجموع 80 درجة، وسيأتي توزيع الدرجات طبقا للآتي:

4 أسئلة مقالية ويكون مخصص لها 10 درجات.

عدد الأسئلة الاختيار من المتعدد حوالي 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة يكون 55 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة لعام 2023 بمواد اللغات الأجنبية الأولى وهو 50 درجة

3 أسئلة مقالية مخصص لها عدد 8 درجات.

34 سؤالًا اختيار سيكون من متعدد مخصص لها عدد 42 درجة.

وإجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

توزيع مجموع جميع درجات اللغات الأجنبية الثانية الكلي وهو 40 درجة

سؤالين مقالي يكون مخصص لهما 6 درجات.

29 سؤالًا اختيار يكون من متعدد مخصص لهم 34 درجة.

وإجمالي عدد الأسئلة يكون 31 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا 60 درجة

سؤالين مقالي سيتم تخصيص 4 درجات لهما.

يبلغ عدد الأسئلة الاختيار يكون من متعدد 44 سؤالًا وسيخصص لهم 56 درجة.

وإجمالي عدد الأسئلة يكون 46 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي

" مادة التاريخ، الجغرافيا، مادة الفلسفة والمنطق، مادة علم النفس والاجتماع" مجموع 60

سؤالين مقالي سيتم تخصيص 4 درجات لهما.

يبلغ عدد الأسئلة الاختيار يكون من متعدد 44 سؤالًا وسيخصص لهم 56 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة يكون 46 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي