الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الثانوية العامة 2023.. احسب درجاتك للعلمي والأدبي

جريدة الدستور

مع انطلاق امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي، حرص طلاب الثانوية العامة على معرفة توزيع درجات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد أدبي وعلمي عبر جوجل، وذلك عقب أن انطلقت امتحانات الثانوية العامة في يوم الإثنين القادم في وسط مجموعة من الإجراءات المشددة لتأمين جميع امتحانات الثانوية العامة 2023.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

وتنشر “الدستور” توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 بهذا التقرير.

 توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 

وجاء توزيع كافة درجات مواد الثانوية العامة لعام 2023 كالتالي: 

  • توزيع درجات الثانوية العامة لعام 2023 مادة اللغة العربية

مجموع درجات امتحان مادة اللغة العربية بالثانوية العامة مجموع 80 درجة، وسيأتي توزيع الدرجات طبقا للآتي:

4 أسئلة مقالية ويكون مخصص لها 10 درجات.

عدد الأسئلة الاختيار من المتعدد حوالي 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة يكون 55 سؤالًا.

  • توزيع درجات الثانوية العامة لعام 2023 بمواد اللغات الأجنبية الأولى وهو 50 درجة

3 أسئلة مقالية مخصص لها عدد 8 درجات.

 34 سؤالًا اختيار سيكون من متعدد مخصص لها عدد 42 درجة.

وإجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

  • توزيع مجموع جميع درجات اللغات الأجنبية الثانية الكلي وهو 40 درجة

سؤالين مقالي يكون مخصص لهما 6 درجات.

29 سؤالًا اختيار يكون من متعدد مخصص لهم 34 درجة.

 وإجمالي عدد الأسئلة يكون 31 سؤالًا.

  • توزيع درجات الثانوية العامة 2023 الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا 60 درجة

سؤالين مقالي سيتم تخصيص 4 درجات لهما.

يبلغ عدد الأسئلة الاختيار يكون من متعدد 44 سؤالًا وسيخصص لهم 56 درجة.

وإجمالي عدد الأسئلة يكون 46 سؤالًا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي

  • " مادة التاريخ، الجغرافيا، مادة الفلسفة والمنطق، مادة علم النفس والاجتماع" مجموع 60

سؤالين مقالي سيتم تخصيص 4 درجات لهما.

يبلغ عدد الأسئلة الاختيار يكون من متعدد 44 سؤالًا وسيخصص لهم 56 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة يكون 46 سؤالًا.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 الإجمالي وأعداد كل شعبة

متاح| جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 علمي

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي

  • يخصص لمادة الجبر والهندسة 30 درجة
  • يخصص لمادة التفاضل والتكامل 30 درجة
  • يخصص لمادة الاستاتيكا 30 درجة
  • يخصص لمادة الديناميكا 30 درجة
توزيع درجات الثانوية العامة 2023 توزيع درجات الثانوية العامة درجات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 درجات الثانوية العامة الثانوية العامة

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

تقديم الخدمات الطبية لـ39 ألف مواطن لغير القادرين خلال مايو

الرئيس السيسى: "اطمنوا إحنا مسيطرين على الأمور وحالنا هيبقى أحسن"

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية فى البحيرة

الرئيس السيسى يشكر الشباب المتطوعين بالبحيرة: "مجهودكم يغير حياة الناس ويسعدهم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى