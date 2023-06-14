متاح| جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 علمي
مع بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي أزهر شغل بال طلاب الأزهر معرفة جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 علمي عبر جوجل، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة مع بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية منذ 11 يوما فقط، للقسمين العلمي والأدبي.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 علمي
وتنشر “الدستور” في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 شعبة علمي.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023
وانطلقت جميع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 في يوم السبت الماضي الموافق 3 من يونيو 2023، وذلك في القسم العلمي، بينما انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالقسم الأدبي يوم الأحد الموافق 4 من يونيو 2023.
مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم العلمي
وجاء جدول امتحان الثانوية الأزهرية 2023 في القسم العلمي، كالتالي:
- السبت 3 يونيو 2023: امتحان مادتي (الفقه والحديث) ومدة كل امتحان ساعتين.
- يوم الاثنين 5 من يونيو 2023: امتحان (مادة القرآن الكريم) ومدة الامتحان ساعتين.
- يوم الأربعاء 7 من يونيو 2023: امتحان (مادة الجبر والهندسة الفراغية) ومدة الامتحان ساعتين.
- يوم السبت 10 من يونيو 2023: امتحان (مادة اللغة الأجنبية) ومدة الامتحان 3 ساعات.
- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: امتحان (مادة الاستاتيكا) ومدة الامتحان ساعتين.
- يوم الأربعاء 14 يونيو 2023: امتحان (الأدب والنصوص) ومدة الامتحان ساعتين.
- السبت 17 من يونيو 2023: امتحان (مادة الأحياء) ومدة الامتحان 3 ساعات.
- الاثنين 19 يونيو 2023: امتحان (مادة التفاضل والتكامل) ومدة الامتحان ساعتين.
- الأربعاء 21 من يونيو 2023: امتحان (مادة النحو) ومدة الامتحان ساعتين.
- السبت 24 يونيو 2023: امتحان (مادة الكيمياء) ومدة الامتحان 3 ساعات.
- الاثنين 26 من يونيو 2023: امتحان (مادة الديناميكا) ومدة الامتحان ساعتين.
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- الاثنين 3 يوليو 2023: امتحان (مادة الفيزياء) ومدة الامتحان 3 ساعات.
- الأربعاء 5 يوليو 2023: (البلاغة) ومدة الامتحان ساعتين.
- السبت 8من يوليو 2023: امتحان (مادة التوحيد) ومدة الامتحان ساعتين.
- الأثنين 10 من يوليو 2023: امتحان (مادة الصرف) ومدة الامتحان ساعتين.
- الأربعاء 12 من يوليو 2023: (التفسير) ومدة الامتحان ساعتين.