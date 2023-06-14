متاح| جدول مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 علمي

مع بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي أزهر شغل بال طلاب الأزهر معرفة جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 علمي عبر جوجل، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة مع بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية منذ 11 يوما فقط، للقسمين العلمي والأدبي.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 علمي

وتنشر “الدستور” في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 شعبة علمي.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وانطلقت جميع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 في يوم السبت الماضي الموافق 3 من يونيو 2023، وذلك في القسم العلمي، بينما انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالقسم الأدبي يوم الأحد الموافق 4 من يونيو 2023.

مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم العلمي

وجاء جدول امتحان الثانوية الأزهرية 2023 في القسم العلمي، كالتالي: