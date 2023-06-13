الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين: أمنيتي مقابلة شيخ الأزهر

كشف الطالب عبد الرحمن البسطويسى الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين بمحافظة الغربية، أن العزيمة والإصرار أساس التفوق وخاصة أن شقيقته كانت الأولى على الإعدادية للمكفوفين أيضا.



وأضاف فى تصريحات لـ “الدستور”، أن والدته هى السند والظهر والتى تقوم على رعايته وخاصة الدراسة عن طريق التلقين مشيرا إلى أنه طوال فترة دراسته وهو متفوق حيث كان الأول على الشهادة الابتدائية.



وذكر أنه أتم حفظ القرآن الكريم فى عمر ١٢ عاما عن طريق التلقين من والدته، لافتا إلى أن خالته هى أول من أبلغته بحصوله على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية، معربا عن أمنيته في مقابلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.