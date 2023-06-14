الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار تطوير المنشآت الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالمنيا

اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار إنشاء وإحلال وتجديد عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، موجهًا بزيادة نسب التنفيذ في تلك المشروعات وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق.

وأعلن الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303,9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 39%، ومستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 40%، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات حياة كريمة، مشيرًا إلى استمرار أعمال إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392,6 مليون جنية بنسبة تنفيذ 73%، واستمرار أعمال الإنشاء لمستشفى مغاغة ويخدم 640 ألفا و963 نسمة، بنسبة تنفيذ تصل إلى 26%، ومستشفى أبوقرقاص ويخدم 648 ألفا و642 نسمة بنسبة تنفيذ 25%. 

من جهتها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتسلم 29 وحدة صحية، موزعة على النحو التالي: 5 وحدات صحية بقرى مركز ديرمواس وهي: (أبو خلقة - تانوف - تل عمران - جزيرة تل عمران - نزلة محمود)، و6 وحدات بقرى مركز العدوة، وهي: (الباجور - زاوية برمشا - منشأة حلفا- نزلة رمضان – الأقدام 5 –النصر 6)، و5 وحدات بقرى مركز مغاغة ، وهي: (البلاعزتين – دير الجرنوس – ملاطية – ميانة الوقف – نزلة بنى خلف)، و4 وحدات بقرى مركز ملوى، وهى: (نجع العرب – نزلة تنده – نزلة حمزاوى – نزلة شرموخ) ، و9 وحدات بقرى مركز أبو قرقاص، وهى: (أبيوها - السحالة- المطاهرة القبلية- بنى حسن الشروق – الفقاعى - زاوية حاتم - نزلة أسمنت - جريس - نزلة جريس).

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المنيا تطوير المنشآت الصحية مبادرة حياة كريمة الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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