تركز على روسيا والصين.. "شولتز" يعلن استراتيجية الأمن القومى الجديدة لألمانيا

أعلن أولاف شولتز مستشار ألمانيا، الأربعاء، عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة في البلاد، مؤكدًا أن ألمانيا دولة قوية ويمكنها التصدي للتحديات التي تواجهها.

بنود استراتيجية الأمن القومي الألماني

وصنفت استراتيجية الأمن القومي الألماني، بحسب شولتز، روسيا بأنها أكبر تهديد جدي للنظام الدولي وأوروبا، مشيرًا إلى أن روسيا تحاول إضعاف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ويجب التصدي لها.



وقال شولتز إن استراتيجية الأمن القومي لألمانيا ملتزمة بمسار حلف الناتو مع تخصيص 2% من الناتج للإنفاق الدفاعي.

كما تعتبر ألمانيا الصين وفق الاستراتيجية الجديدة أنها تشكل ضغطًا متزايدًا على الأمن بمنطقة المحيطين.

وأكد المستشار الألماني أننا نعيش في عصر تنامي تعدد الأقطاب والتنافس النظامي، مشيرًا إلى إنشاء مركز فيدرالي لمواجهة الهجمات السيبرانية.