الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركز على روسيا والصين.. "شولتز" يعلن استراتيجية الأمن القومى الجديدة لألمانيا

شولتس
شولتس

أعلن أولاف شولتز مستشار ألمانيا، الأربعاء، عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة في البلاد، مؤكدًا أن ألمانيا دولة قوية ويمكنها التصدي للتحديات التي تواجهها.

بنود استراتيجية الأمن القومي الألماني 

وصنفت استراتيجية الأمن القومي الألماني، بحسب شولتز، روسيا بأنها أكبر تهديد جدي للنظام الدولي وأوروبا، مشيرًا إلى أن روسيا تحاول إضعاف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ويجب التصدي لها.


وقال شولتز إن استراتيجية الأمن القومي لألمانيا ملتزمة بمسار حلف الناتو مع تخصيص 2% من الناتج للإنفاق الدفاعي.

كما تعتبر ألمانيا الصين وفق الاستراتيجية الجديدة أنها تشكل ضغطًا متزايدًا على الأمن بمنطقة المحيطين.

وأكد المستشار الألماني أننا نعيش في عصر تنامي تعدد الأقطاب والتنافس النظامي، مشيرًا إلى إنشاء مركز فيدرالي لمواجهة الهجمات السيبرانية.

txt

شولتس: أوكرانيا هى فقط من تحدد شروط السلام على أراضيها

المانيا الامن استراتيجية الأمن القومي الجديدة الالمانى روسيا الناتو

الأكثر قراءة

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

أسباب عدم بث تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف" على الهواء

أسرة قاتل نيرة أشرف تستعد لمراسم دفنه فى مقابر العائلة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

5 أشخاص حضروا جلسة إعدام قاتل نيرة أشرف

الرئيس السيسى: "اطمنوا إحنا مسيطرين على الأمور وحالنا هيبقى أحسن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى