الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شولتس: أوكرانيا هى فقط من تحدد شروط السلام على أراضيها

أوكرانيا
أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه من حق وكرانيا فقط أن تحدد شروط السلام على أراضيها، محذرًا روسيا من تجميد الحرب ضد أوكرانيا على طول الأراضي التي احتلتها حتى الآن، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأكد شولتس خلال تصريحات صحيفة لـ"كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية، "يجب على روسيا أن تفهم أنه لا يمكن أن يكون الأمر يتمحور حول إبرام نوع من السلام البارد، على سبيل المثال، عن طريق تحويل خط الجبهة الحالي إلى حدود جديدة بين روسيا وأوكرانيا. 

وكان قد أكد ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية بدأ منذ عدة أيام ومستمر، لافتًا أن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام، والمعارك محتدمة على طول 1500 كيلومتر من الحدود.

وأوضح أن أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الغربية داخل أراضي روسيا الاتحادية، لكنها ستستخدم هذه الأسلحة ضد الروس لتحرير شبه جزيرة القرم ودونباس، قائلًا:"لا نريد ضرب أراضي روسيا، سنستخدم الأسلحة التي قدمها الغرب لتدمير مواقع روسيا في الأراضي التي احتلتها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".
 

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