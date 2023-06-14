بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة وروالبندي للتجارة والصناعة الباكستانية

وقعت غرفة القاهرة التجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة روالبندي للتجارة والصناعة الباكستانية يهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الغرفة الباكستانية لغرفة القاهرة اليوم الأربعاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

واستقبل الوفد الباكستاني من الجانب المصري، المهندس سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة، وأشرف خضر، ومحمد مهران، عضوا مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وقع البروتوكول من الجانبين المهندس سامح زكي و صاقب رفيق رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة الباكستانية.

ومن ضمن أهداف البروتوكول تبادل المعلومات والوفود ومناقشة كافة الفرص الاستثمارية والتجارية المُتاحة في البلدين، والسعي لإبرام شراكات تجارية واستثمارية تفيد اقتصاد البلدين.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، قال المهندس سامح زكي، خلال كلمة غرفة القاهرة، إن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين بلدينا، حيث إن مصر وباكستان أعضاء بمجموعة الدول الثماني النامية "D8"، وكذلك هما أعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكوميسيك".

وقال "زكي" إن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ 200 مليون دولار في عام 2022 ، وبلغت الاستثمارات الباكستانية في السوق المصري نحو 400 مليون دولار في نفس العام، مشيرًا إلى أن في الفترة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تنموية هامة لجذب الاستثمارات المباشرة والمشتركة للوصول إلى التنمية المستدامة، حيث شهدت مصر مؤخرًا تطورات ضخمة فى البنية التحتية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، شملت شبكة الطرق، والنقل، والموانئ، والاتصالات، والطاقة، كما تم إقامة العديد من المناطق الصناعية، خاصة محور قناة السويس، وكذلك صدور قانون الاستثمار الجديد الذى يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل.

ونوّه نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أن مصر تعد سوقًا واعدًا، حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 100 مليون نسمة، وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها نافذة للعالم عامة وخاصة قارة إفريقيا والدول العربية.

ولفت "زكي" إلى أهمية زيادة الإنتاج والصادرات من خلال الخروج من التعاون التجاري الثنائي القائم على الاستيراد والتصدير إلى التعاون الثلاثي تبادل نقل الخبرات والمعرفة بما يمكننا من الاستفادة من حوالي 2 مليار مستهلك عالميًا من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع كافة التكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة العربية ومنطقة التجارة الحرة القارية بإفريقيا والكوميسا والشراكة المصرية الأوروبية "الافتا" والميركسيور واتفاقية أغادير.

من جانبه قال السيد صاقب رفيق رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة الباكستانية إن هذا اللقاء بداية لتعاون جديد مع غرفة القاهرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وإن توقيع هذا البروتوكول سيتيح مزيدًا من المعلومات المطلوبة عن سوقي البلدين بما يمكن مجتمع الأعمال في الجانبين من تحديد سبل التعاون المشترك بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وباكستان خلال المرحلة القادمة.