تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان لـ11 سبتمبر

قضت محكمة الجيزة بتأجيل النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان، لجلسة 11 سبتمبر لسماع شهود الإثبات.

وحضر أولى جلسات المحاكمة المتهم الثاني فقط وتغيب عن الحضور المتهم الأول والثالث.

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة، المقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين بخطف المجني عليه أحمد عبد المنعم، صاحب مزرعة خيول كرها عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء.