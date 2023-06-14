الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة المرج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة السائق المتهم بالتعدى على طفلة فى المرج بالسجن 7 سنوات.

 

وأحالت النيابة العامة السائق المتهم بالتعدى على تلميذة المرج لمحكمة الجنايات بتهمة التعدى عليها بالقوة رغمًا عنها لكونها طفلة لم تبلغ الـ18 عاما ومن ذوي الهمم.

 

وكشفت تحريات المباحث، عن أنه خلال توجه طفلة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، أخبرته بتعرضها للاعتداء من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.

محكمة جنايات القاهرة لتعدى على طفلة فى المرج

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