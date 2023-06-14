الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

جريدة الدستور

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدائرة قسم شرطة الأزبكية " بها قطع بالأسلاك وبحوزتهما أداة حادة.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، اعترافا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة  باب الشعرية، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرّا بارتكابهما 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرّا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه، وبحوزته كل الدراجات النارية المستولى عليها.

وبمواجهته، بما جاء بأقوال المتهمان أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

الداخلية مديرية امن القاهرة

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