رغم تحسن الأحوال الجوية.. "الأرصاد": أتربة وأمطار رعدية ستواجه تلك المحافظات

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن هناك استقرارًا كبيرًا في حالة الطقس.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، إن طقس اليوم ربيعي تؤثر عليه كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب إفريقيا، لافتة إلى أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية وتصل إلى 34 درجة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

وأوضحت أن الأجواء نهارًا ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، مشيرة إلى أن فترات الليل سنشعر بانخفاض في درجات الحرارة، وستكون الأجواء ربيعية معتدلة على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "سيكون معنا نشاط نسبي للرياح سرعاته ما بين 30 و35 كم على الساعة، وسرعات الرياح قلت مقارنة بالأمس بشكل كبير، والتي ستساعد بشكل أكبر على إحساسنا في فترة المساء وساعات الليل بالأجواء الربيعية والاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكدت غانم أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة والتي قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح لليوم غير محمل بالأتربة والرمال، مع وجود بعض الأتربة في محافظات وسط الصعيد، وخليج السويس، بعض مناطق سيناء.