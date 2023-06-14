"إحنا عايشين ببركتكم"..الرئيس السيسى يلتقى نزلاء دار مسنين فى البحيرة

عرضت فضائية "إكسترانيوز" لقطات مصورة من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نزلاء دار مسنين "الأبعادية" في البحيرة.

وتفقد الرئيس السيسي دار مسنين "الأبعادية"، واطمأن على النزلاء بالدار، والتقى بهم، ووجهم لهم التحية قائلاً: "منورين الدنيا كلها.. إحنا عايشين ببركتكم".

كما دعت سيدة من النزلاء الدار للرئيس السيسي قائلة: "ربنا يكرمك و يخليك لينا".

وطلبت سيدات بالدار من الرئيس السيسي الذهاب إلى العمرة قائلين: "نفسنا نزور النبي يا ريس".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية من مقر جامعة برج العرب التكنولوجية.