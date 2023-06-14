محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستوعب أكبر عدد من المعدات للصيانة

تعتبر الورش الرئيسية الخاصة بعمل صيانة معدات محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية من أكبر الورش التي تم بنائها من ضمن المشاريع القومية على أرض الواقع والتي تستوعب أكبر عدد من المعدات للصيانة، بالإضافة إلى وجود عدد من مخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتجهة للمحطة ومنع أى شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذى يؤدى بدورة الى اعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.

بالإضافة إلى إنشاء ساحات ومناطق التداول بالمحطة والتي بها يتم تداول 3 أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات (RORO) )، وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذى تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار وإدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل و خارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة (Refeers ) منطقة الفحص الجمركي.

يذكر أن محطة تحيا مصر تعتبر من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض ميناء الإسكندرية، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 متراً، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر أن تعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

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