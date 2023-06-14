الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستوعب أكبر عدد من المعدات للصيانة

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر

تعتبر الورش الرئيسية الخاصة بعمل صيانة معدات محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية من أكبر الورش التي تم بنائها من ضمن المشاريع القومية على أرض الواقع والتي تستوعب أكبر عدد من المعدات للصيانة، بالإضافة إلى وجود عدد من مخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام  كاميرات التعرف على الأحرف (OCR)  لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتجهة للمحطة ومنع أى شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذى يؤدى بدورة الى اعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.

بالإضافة إلى إنشاء ساحات ومناطق التداول بالمحطة والتي بها يتم تداول 3 أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات (RORO) )، وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذى تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار وإدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل و خارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن  تخزين الحاويات المبردة (Refeers ) منطقة الفحص الجمركي.

يذكر أن محطة تحيا مصر تعتبر من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض ميناء الإسكندرية، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 متراً، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر أن تعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

FB_IMG_1686730522260
FB_IMG_1686730522260
FB_IMG_1686730516292
FB_IMG_1686730516292
FB_IMG_1686730538003
FB_IMG_1686730538003
FB_IMG_1686730525585
FB_IMG_1686730525585
FB_IMG_1686730568530
FB_IMG_1686730568530
FB_IMG_1686730546257
FB_IMG_1686730546257
FB_IMG_1686730582796
FB_IMG_1686730582796
FB_IMG_1686730576284
FB_IMG_1686730576284
اعلى معدل الإسكندرية الشاحنات الرئيسية اللوجستية المشاريع القومية بميناء الإسكندرية بوابات الدخول

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف

إعدام محمد عادل.. "النقض" فى حيثيات تأييد الحكم: "تملكه هوى مسعور"

مصدر بـ"التعليم": كاميرات وقوات أمن إضافية لمواجهة غش "لجان أولاد الأكابر"

رغم تحسن الأحوال الجوية.. "الأرصاد": أتربة وأمطار رعدية ستواجه تلك المحافظات

رئيس أكاديمية الشرطة: ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعب هو صاحب قراره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى