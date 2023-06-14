الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم الأربعاء 13 يونيو في الشركات

أعلاف
أعلاف

أسعار العلف بادي بدأت في التراجع مرة أخري، حيث يعتبر العلف بادي من أهم مدخلات إنتاج الأعلاف وقد شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن (العلف بادي)اليوم الأربعاء 14 يونيو

أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 14 يونيو

تراجعت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة  أبو غالي لتسجل 24000 جنيها للطن بمقدار تراجع 500 جنيها في الطن.

قدرت أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة النخبة 24200 جنيها للطن.

قدرت  أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة مجموعة شركات الإسلامية ( محاسب مجدي حسين ) 24400 جنيها للطن.

قدرت  أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة زهور القاهرة 24650 جنيها للطن.

قدرت  أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة المدينة المنورة 25000 جنيها للطن.

قدرت  أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة مصر الفيوم 23700 جنيها للطن.

قدرت  أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 24700 جنيها للطن.

أسعار العلف بادى تسمين 23% اليوم الثلاثاء 13 يونيو

شركة السكر تخفض سعر العلف الحيوانى ألف جنيه ليصل إلى 8500 للطن

وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار

أسعار أعلاف الدواجن اليوم 12-6-2023

أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم 

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة نوفل 24500 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركةالصلاح 23800 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة إيجيبت فيد 24300 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الفتح 23000 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الإيمان 23500 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 24800 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة القاهرة 24390 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 23000 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الشروق 25000 جنيها للطن.

تراجعت أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة المستقبل حيث تراجعت بمقدار 500 جنيها للطن، وسجلت  24400 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا ) 23600 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الوداد 24100 جنيها للطن.

قدرت  أسعارعلف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 23000 جنيها للطن.

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