تباين في الرايات الخضراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من خلال نشرتها الصباحية اليومية الخاصة بحالة البحر، عن رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ غرب الإسكندرية.

وأوضحت خلال بيانٍ اليوم الأربعاء، أن حالة البحر اليوم في شواطئ القطاع الشرقي هادئة ومستقرة، لذا تم رفع الراية الخضراء، ونسبة الإشغال 25%، أما في القطاع الغربي فبلغت نسبة الإشغال 15%، وحالة البحر أعلى من ارتفاعها الطبيعي، وتم رفع الراية الصفراء للأمان، مشددة على المواطنين ورواد الشواطئ الاستماع لتعليمات فرق الإنقاذ.

وتم التشديد على جميع مستأجري الشواطئ بتواجد فرق الإنقاذ ورفع الراية الدالة على حالة البحر بأبراج الشواطئ، مع إلزام المواطنين بالسباحة في المناطق الآمنة في مياه البحر المفتوح خاصة بغرب الإسكندرية.

وأوضحت مصايف الإسكندرية، أنه من خلال الصفحة الرسمية للإدارة المركزية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سيتم تعريف المواطنين يوميًا من خلال المفتشين المتواجدين بالشواطئ على حالة البحر ولون الراية ونسب الإشغال على الشواطئ.