الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 812 مليون جنيه.. دخول مستشفى كوم حمادة للمنظومة الصحية بالبحيرة

مستشفى كوم حمادة
مستشفى كوم حمادة

تشهد محافظة البحيرة العديد من المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث جارِ العمل على افتتاح صرح طبي جديد يُضاف إلى المشروعات الطبية التي تم افتتاحها خلال فترة الماضية، حيث تم افتتاح المبنى الجديد للمعهد القومي بدمنهور التعليمي، بالإضافة إلى المستشفى العسكرى بمدينة دمنهور، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن المحافظة تشهد خلال الساعات القليلة المقبلة دخول صرح طبي المنظومة الطبية، حيث سيتم افتتاح مستشفى كوم حمادة التخصصي، والذي تم إنشاؤها وفق أحدث النظم والمواصفات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطنى مدينة كوم حمادة والمراكز المجاورة.

كما أكد اللواء محمد شوقي بدر، أن مستشفى مركز كوم حمادة، تنضم إلى المنظومة الطبية من خلال 165 سريرًا، 20 منها عناية مركزة، 47 ماكينة غسيل كلوي، 31 حضانة اطفال، 7 غرف عمليات لكافة التخصصات، أجهزة أشعة بكل أنواعها رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة عادية وجهاز ماموجرام، وذلك بتكلفة إجمالية 812 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المستشفى تقدم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى داخل جميع مدن وقرى مركز كوم حمادة والمراكز المجاورة.   

وتتكون مستشفى مركز كوم حمادة من الدور الأرضي الذي يشمل أقسام  الطوارئ والعلاج الطبيعي والأشعة والتعقيم والمغسلة والمطبخ وغازات طبية، أما الدور الأول يضم قسم الغسيل الكلوى والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى الدور الثاني ويتكون من قسم  جراحات اليوم الواحد والمناظير والمعامل وبنك الدم، بالإضافة إلى مكتب الإدارة، ومدير المستشفى.

كما يشمل الدور الثالث غرف إقامة داخلية والدور الربع به غرف إقامة داخلي سكن للأطباء والتمريض، والدور الخامس والأخير يضم قسم العمليات للولادة الطبيعية والعناية بالأطفال المبتسرين.

12 مليون جنية أطلقها الرئيس اجتماعية اقتصادي افتتاح مستشفى التخصصى الاقتصادية والاجتماعية

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