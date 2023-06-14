إعادة فتح ميناء الصيد البحري ببرج البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية

قررت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس بكفر الشيخ، إعادة فتح الميناء اليوم الأربعاء أمام دخول وخروج مراكب الصيد الآلية للبحر المتوسط بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح.



وناشد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين - فى بيان - أصحاب المراكب والصيادين بعدم الإبحار في مسافات بعيدة بعمق في البحر خوفا من التقلبات الجوية السريعة، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة إليهم من إدارة الميناء للحفاظ عليهم وعلى مراكبهم.



وكانت إدارة الميناء قد أعلنت أمس إغلاق الميناء ووقف حركة الصيد، وعدم التصريح للمراكب بالإبحار؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار والرياح وارتفاع الأمواج.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا طفيفا بالحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة على بعض الطرق صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 ، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.

