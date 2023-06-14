الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعادة فتح ميناء الصيد البحري ببرج البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء الصيد البحري
ميناء الصيد البحري ببرج البرلس

قررت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس بكفر الشيخ، إعادة فتح الميناء اليوم الأربعاء أمام دخول وخروج مراكب الصيد الآلية للبحر المتوسط بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح.


وناشد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين - فى بيان - أصحاب المراكب والصيادين بعدم الإبحار في مسافات بعيدة بعمق في البحر خوفا من التقلبات الجوية السريعة، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة إليهم من إدارة الميناء للحفاظ عليهم وعلى مراكبهم.


وكانت إدارة الميناء قد أعلنت أمس إغلاق الميناء ووقف حركة الصيد، وعدم التصريح للمراكب بالإبحار؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار والرياح وارتفاع الأمواج.
 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا طفيفا بالحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة على بعض الطرق صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 ، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.                                        
 

ميناء الصيد الأحوال الجوية ميناء الصيد البحري برج البرلس كفر الشيخ

الأكثر قراءة

المنتخب الوطنى يسعى لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا على حساب غينيا

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 14 يونيو 2023

بريطانيا تسعى لحماية صناعة إنتاج الأفلام لديها باستخدام الذكاء الاصطناعى

جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولات تهريب كروت ذاكرة ومخدرات وسيوف

بكين تدعو واشنطن إلى وقف التدخل فى الشئون الداخلية الصينية

صحة مطروح: تقديم الخدمة الطبية لـ1092 منتفعة خلال 3 أيام بحملة "حقك تنظمى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلى فى حادث الحدود.. ثغرات واستنتاجات وقرارات فورية

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة