رئيس جامعة حلوان: يجب استثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تعزيز فرص الشباب وتمكينهم وتنفيذ مشروع تشغيل 1000 طالب بمبادرة تحت شعار "معًا نترك أثرًا طيبًا" المرحلة الثالثة، بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من المساهمة الإيجابية في المجتمع، وذلك بمشاركة طلاب فريق المتطوعين.

وتستهدف المرحلة الثالثة صيانة غرف الملاعب واستكمال تجهيز مخيم الجوالة، لاستضافة فعاليات أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان، بالإضافة إلى تشجير سور المخيم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتم إهداء 400 شجرة لجامعة حلوان تم زراعتها من خلال طلاب المشروع.

المشروع يهدف إلى نشر الوعى البيئى والمشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد الاستهلاك، وتنمية روح الولاء والانتماء، وشغل وقت الفراغ بما يفيد الطالب والجامعة والمجتمع.

هذا وتقام فعاليات مشروع تشغيل 1000 طالب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وفي سياق آخر، وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في تصريح له اليوم خلال توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، دور الهيئة الكبير والفارق في الصناعة المصرية وأنها فخر لكل العرب، وهو ما جعل جامعة حلوان حريصة على توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة، وهو شرف كبير أن يمتد التعاون بين جامعة حلوان والهيئة إلى كل المجالات التى تخدم مستقبل الطلاب، فضلا عن الاستفادة بالخبرات الكبيرة للهيئة في تحويل الأبحاث والمخرجات العلمية إلى مشروعات تساهم في تعزيز بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.