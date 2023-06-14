المنتخب الوطنى يسعى لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا على حساب غينيا

يسعى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم لحسم تذكرة التأهل المبكر لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وذلك على حساب منتخب غينيا في المباراة التي ستجمع المنتخبين في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد مراكش الكبير بالمغرب.

ويعول البرتغالي روي فيتوريا كثيراً على القوة الضاربة في صفوف منتخب مصر، من أجل حسم النتيجة لصالحه وحجز مقعده مبكرًا في بطولة إفريقيا المقبلة دون الانتظار لمباراة الجولة الأخيرة أمام إثيوبيا في سبتمبر المقبل، فضلاً عن حاجته للفوز من أجل تحسين التصنيف الشهري للفراعنة، كونه سيكون شيئاً مهماً للغاية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة إفريقيا 2024 على هذا التصنيف، وكذلك قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتتمثل القوة الضاربة للفراعنة قبل مباراة الليلة فى مجموعة اللاعبين المحترفين، على رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد، وكذلك لاعبو الأهلي العائدون من نهائي إفريقيا بعد حسم اللقب لصالح الأهلي وبقية نجوم الفراعنة.

وهو الأمر الذي وضع فيتوريا في حيرة بعض الشيء، في ظل جاهزية الجميع ورغبتهم في التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال مباراة غينيا، إضافة إلى رغبة فيتوريا في عمل توليفة من اللاعبين لخوض مباراة غينيا بتشكيلة ثم مباراة جنوب السودان الودية المقرر لها يوم 18 يونيو الجارى بتشكيلة أخرى.

ورغم انضمام لاعبى الأهلي لمعسكر المنتخب في المغرب قبل 48 ساعة فقط من مباراة اليوم، بعد خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي مساء الأحد، إلا أن تشكيلة الفراعنة لا غنى لها عن لاعبي الأهلي، خاصة محمد الشناوي الحارس الأساسى ومحمد عبد المنعم قلب الدفاع، ومروان عطية الذى يحظى بدعم كبير من فيتوريا فى وسط الملعب.

لذلك فإن التشكيل الأقرب لمواجهة غينيا سيتكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وثنائى الدفاع محمد عبد المنعم وعلى جبر ومحمد حمدى فى الجانب الأيسر ومحمد هانى فى الجانب الأيمن، وفى الوسط مروان عطية ومحمود حمادة وحمدى فتحى وفى الهجوم الثلاثى محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

ويعتلي المنتخب الوطني قمة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط متساويًا مع غينيا، بينما يحتل المنتخب الغيني المرتبة الثانية بفارق الأهداف لصالح الفراعنة.

ويأتي منتخب مالاوي والمنتخب الإثيوبي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنفس عدد النقاط "ثلاثة نقاط".

ويحتاج المنتخب الوطني إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.