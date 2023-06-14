الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيارتا إطفاء للسيطرة على حريق بالمنشأة فى سوهاج

إسعاف
إسعاف

​​نشب حريق بمركز المنشأة نتيجة التوصيلات العشوائية، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بنشوب حريق بحوش بناحية الزارة بدائرة مركز المنشأة. 

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو "بسيوني ع أ ع"، 65 عاماً، عامل، ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وأفاد المذكور بسؤاله بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية. وأضاف بنفوق رأس ماشية واحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية. 

ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إدارة البحث الجنائي إصابات إسعاف 8 سنوات الجثه السيطرة على القانونية اللواء محمد عبد المنعم شرباش

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