الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على أشلاء جثة مجهولة بالمعادى

جثة
جثة

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث من ضباط قطاع جنوب القاهرة لحل لغز العثور على أشلاء جثة مجهولة الهوية داخل أرض مهجورة بمنطقة المعادي.

ويقوم رجال مباحث المعادي بمناقشة شهود العيان والمبلغين وتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شخص مقطعة إلى أجزاء، كان قد عثر على أجزاء منها بمنطقة مهجورة بمنطقة المعادي؛ لتحديد هويته وكشف ملابسات الحادث.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، تلقوا بلاغًا من الأهالي بالعثور على ساق آدمية بإحدى المناطق المهجورة بدائرة قسم شرطة المعادي.

على الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المعادي إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على ساق آدمية بمنطقة مهجورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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