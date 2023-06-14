الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق المقطورة المتسبب فى حادث الصف

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أمرت نيابة الجيزه الكلية بإجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة المقطورة المتسبب في مصرع و اصابة 17 شخصا في حادث الصف المروع.

وكشفت معاينة مباحث الجيزة، أمس الثلاثاء، تفاصيل مصرع وإصابة 17 شخصًا، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي في الصف، مشيرة إلى أن سبب الحادث هو تصادم ميكروباص بمقطورة.

وتبين أن سيدتين أصيبتا في الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، كما حدد رجال المباحث هوية الضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية أجر ائت إجراء تحليل اتخاذ الإجراءات اثا اخطر إجراءات القانونية ارتكاب

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