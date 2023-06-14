الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طلاب معهد الفنون المسرحية يمثلون مصر فى الاجتماع الدولى للمسرح بالمجر

طلاب المعهد العالي
طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية

يشارك وفد من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في حدث مسرحي ضخم يقام على الأراضي المجرية، يشترك فيه أكثر من 12 دولة حول العالم في عمل مسرحي واحد بعنوان "مأساة الإنسان" يقدم بكل لغات العالم، احتفالا بذكرى الكاتب المجري إمري ماداش، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، ووزير الخارجية سامح شكري، ورئيس أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف.

طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية 

ومن المقرر أن يقدم طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، مشهدا ناطقًا باللغة العربية عن الحضارة الفرعونية القديمة، مع العلم أن الوفد المصري هو الوحيد الذي يمثل الوطن العربي في هذا المشروع المسرحي الكبير.

المشهد من إخراج حازم القاضي المعيد بالمعهد العالي للفنون المسرحية كما يشارك بالتمثيل فيه أيضًا، وبطولة طلاب المعهد وهم كل من مينا نبيل، أمنية حسن، أشكي يوسف، إيمان يوسف، أشرف فرحات، أحمد الجوهري، إبراهيم الزيادي، محمود شعراوي، محمود نوح، إعداد المشهد وترجمته محمد طارق الوديع، وتأليف موسيقي وألحان محمود شعراوي، تصميم الديكورات هادي جمال، تصميم الأزياء أميرة صابر، التعبير الحركي شيرين حجازي، ومحمود نوح.

طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية 

من جانبه، حرص المخرج حازم القاضي، على شكر كل من ساعد البعثة المصرية، وفى مقدمتهم الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي والسفير أشرف منير مساعد وزير الخارجية المصرية، وكل من ساهم فى خروج هذا العرض من جهة التمثيل والإخراج بالمعهد دكتورة إنجي البسطاوي.

 

طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية 
طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية 

 

أكاديمية الفنون الحضارة الفرعونية القديمة البعثة المصرية الدكتورة نيڤين الكيلانى العالي للفنون المسرحية المعهد العالى للفنون المسرحية

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