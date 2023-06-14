الدفاع الروسية: مقتل 385 جنديا أوكرانيا خلال العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 385 جنديا أوكرانيا فضلا عن صد القوات الروسية هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية جنوب أرتيوموفسك، وكذلك ثلاث هجمات معززة بالدبابات والمدرعات القتالية في دونيتسك.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنه تمكنت مجموعة "الشرق"، بمساعدة الضربات الجوية ونيران المدفعية من صد جميع الهجمات، وتم تدمير 8 من بين 10 مدرعات نقل الجنود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة في الهجوم.



وأضافت أنه في منطقة قرية ريفنوبل بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين بنجاح خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأصيبت دبابتان أوكرانيتان و3 مدرعات قتالية.



وتابعت أنه في منطقة قرية بريشيستوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير معظم أفراد المجموعة التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 4 مدرعات قتالية.. وبلغ إجمالي الخسائر على هذا المحور 275 جنديا و4 دبابات و15 مدرعة قتالية، و8 مركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر Msta-B.



وأشارت إلى أنه في جنوب مدينة أرتيوموفسك، نجحت الإجراءات النشطة لمجموعة "الجنوب" من صد هجومين في اتجاه قرية كليشيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال المعارك بلغت خسائر القوات الأوكرانية 350 جنديا، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين و6 مركبات.



أما في اتجاه كوبيانسك، ذكرت الوزارة أن خسائر أوكرانيا بلغت ما يصل إلى 35 جنديا، وتدمير مدرعة لنقل الجنود، وشاحنة صغيرة، إضافة إلى مدفع D-20.



وفي اتجاه كراسنوليمان، أكدت أن نيران المدفعية الروسية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية لمجموعة "المركز"، أصابت عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث لحقت خسائر تصل إلى أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و4 سيارات، ومدفعي هاوتزر D-20 وD-30، ومدفع "غفوزديكا".



ولفتت إلى أنه في منطقة خيرسون، نتيجة لأضرار النيران، بلغت خسائر أوكرانيا 30 جنديا، وتدمير 3 مركبات، ومدفع هاوتزرMsta-B، ومدفع "غفوزديكا".

وتابعت أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت خلال الـ 24 ساعة الماضية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 114 مقاطعة أوكرانية.



كما أشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 3 صواريخ بعيدة المدى من طراز Storm Shadow، و10 صواريخ من راجمات "هيمارس"، كما تم إسقاط 6 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق خيرسون وزابوروجيه وجمهورية لوجانسك الشعبية.



وأوضح البيان أنه إجمالي حصيلة الخسائر الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، تدمير 442 طائرة و238 مروحية و4585 طائرة بدون طيار و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و9939 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و1122 راجمة صواريخ متعددة و5100 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و10927 مركبات عسكرية خاصة.