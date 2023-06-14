كبير الأثريين بوزارة السياحة عن "مقبرة الخالدين": أتمنى أن يكون صرحًا للثقافة والفنون

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، تعليقًا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء “مقبرة الخالدين”، لتضم رفات الرموز التاريخية، أن الفكرة موجودة في بعض البلاد مثل فرنسا واليونان، ومن المهم "تصميمها بطريقتنا المصرية".

مجدي شاكر: نقل المقابر مع مراعاة الحفاظ على جمالياتها

وشدد مجدي شاكر، ضرورة نقل المقابر كما هى، مع مراعاة الحفاظ على الطراز المعماري، وتركيبات الرخام، والكتابات والنقوش الموجودة بهذه المقابر، من جمالياتها فنية تميزها.

ونصح مجدي شاكر، بأهمية أن يتم نقل المقابر بنفس ترتيبهم بجوار بعضهم البعض، كما كانت موجودة، مع إدخال الطرق التكنولوجيا الحدديثة، في أساليب العرض بالمتحف الذي سيشمله هذا الصرح الكبير.

واقترح شاكر، بإنشاء بمكتبة ملحقة بهذا الصرح، لعرض أعمال هؤلاء الكتاب والأدباء، مع بناء مسرح مفتوح لتقديم الفاعليات الفنية والثقافية بشكل يومي، من الشعر للأدب وكافة الفنون، وذلك بدعم من وزارة الثقافة، والمؤسسات الثقافية بمصر.

وأضاف شاكر: "أتمنى ألا يُسمى هذا الصرح بـ "المقبرة" لأن هذا الأسم له بُعد نفسي، فيمكن أن يُسمى مقر الخالدين أو بيت الأبنية، حيث كانت فلسفة الموت لدي مصري القديم، تعبر عن انتقال المتوفي إلى حياة أبدية أجمل، كما دعا أن يكون هذا المكان مساحة للثقافة والفن".