الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه: "جميعنا على قلب رجل واحد.. وهدفنا الفوز على غينيا غدًا"

تريزيجيه
تريزيجيه

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين يسعون لتحقيق الفوز على غينيا غدًا، لحسم بطاقة التأهل لبطولة الأمم الإفريقية. 

وأكد تريزيجيه خلال مؤتمر صحفي، أن المنتخب الوطنى يضم مجموعة قوية من اللاعبين لتحقيق الفوز.

وأضاف: المباراة لن تكون سهلة على المنتخب بسبب رغبة المنتخب الغيني فى تحقيق الفوز وتصدر المجموعة.

وتابع: "لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في منتخب مصر، والكل على قلب رجل واحد".

وأكمل: الجهاز الفني شرح لنا كل كبيرة وصغيرة عن المنافس ونحترم كل المنتخبات، لم يعد هناك منتخبات صغيرة وكل الفرق تتطور وتسعى لتقديم الأفضل.

ويواجه منتخب مصر غدًا غينيا ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ويدخل المنتخب مباراة الغد ورصيده 9 نقاط في صدارة مجموعته.

واختار روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني 28 لاعبًا هم "محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبوجبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبدالمنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبوالفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، أحمد عبدالقادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد".

غينيا مصر منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية تريزيجيه

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