محمود مطر عن "مقبرة الخالدين": سيكون لها مردود سياحى كبير

أشاد الكاتب محمود مطر، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مقبرة الخالدين لتضم رفات الرموز التاريخية، مؤكدًا أنه "خبر مهم للغاية".

وقال محمود مطر، لـ “الدستور” إنه اعتبر توجيه الرئيس السيسي ببناء هذه المقبرة "أمرًا مبهجًا يؤكد على تقدير مصر وقيادتها لأبناء مصر العظام صانعي قوتها الناعمة على مر الزمان".

محمود مطر: سيكون لها مردود سياحي كبير

وأضاف مطر: اعتقد أنه من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس ببناء مقبرة الخالدين التي ستضم رفات المشاهير والخالدين من أبناء مصر في كافة المجالات.

ومن جهة السياحة، أوضح مطر أن هذه المقبرة سيكون لها مردود كبير على المستوى السياحي وستكون مزارًا سياحيًا بالدرجة الأولى للسائحين الأجانب وللمصريين أيضا فهي ستنعش السياحة الخارجية والداخلية، على حد تعبيره.

كما يرى محمود مطر أن هذه المقبرة المنتظرة، سيكون لها عائد اقتصادي كبير كما أنها ستخلق حالة من التفاعل عند شباب مصر مع تاريخهم وتراثهم القريب وسيكون لها أثرها العظيم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي لدى شبابنا.