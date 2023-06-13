الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط رسمي.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط قائمة بحث الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادية خلال الأيام الجارية، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023 وظهورها في جميع المحافظات باستثنائها، ما أثار حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023

 كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الثاني من قبل اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى.

وأوضحت المصادر أن تأخر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 الترم الثاني يأتي بسبب زيادة الكثافة السكانية بالمحافظة، واستمرار أعمال مراجعة ورصد الدرجات؛ لضمان حصول جميع الطلاب على ما يستحقونه من مجموع.

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 الترم الثاني برقم الجلوس، أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أنه سيتم نشر النتيجة عبر موقعها الإلكتروني فور اعتمادها رسميا من هنا.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023

ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم أسيوط عبر رابط assiutt.wixsite education.
  • اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
  • كتابة رقم الجلوس.
  • الضغط على استعلام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات

  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي  الترم الثاني محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية 2023 الترم الثاني اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الإسماعيلية اضغط هنا  
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية 2023 الترم الثاني اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم  اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2023 اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر2023 اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني  اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا. 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة شمال سيناء  اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة قنا اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية  اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا.

 

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