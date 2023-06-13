رابط رسمي.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الثاني برقم الجلوس فقط
تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط قائمة بحث الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادية خلال الأيام الجارية، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023 وظهورها في جميع المحافظات باستثنائها، ما أثار حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023
كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الثاني من قبل اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى.
وأوضحت المصادر أن تأخر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 الترم الثاني يأتي بسبب زيادة الكثافة السكانية بالمحافظة، واستمرار أعمال مراجعة ورصد الدرجات؛ لضمان حصول جميع الطلاب على ما يستحقونه من مجموع.
موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط
وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023 الترم الثاني برقم الجلوس، أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أنه سيتم نشر النتيجة عبر موقعها الإلكتروني فور اعتمادها رسميا من هنا.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2023
ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم أسيوط عبر رابط assiutt.wixsite education.
- اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.
- كتابة رقم الجلوس.
- الضغط على استعلام.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات
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