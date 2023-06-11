اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فى أسوان بنسبة نجاح 78%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بنسبة نجاح 78%.

تسلم الدكتور سيد حسن، مدير عام منطقة أزهر أسوان للعلوم الدينية والعربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023.

وقد بلغت نسبة النجاح 78%، وذلك بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، كما أنه تم نشر أوائل الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية على "فيسبوك" المنطقة الأزهرية بأسوان.

وقد هنأ الدكتور سيد حسن الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق.