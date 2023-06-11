الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للحاصلين على الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم بمدرسة الضبعة النووية 2023

مدرسة الضبعة النووية
مدرسة الضبعة النووية

يبحث الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023 عن رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2023 من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، والتي تقبل طلاب الشهادة الإعدادية وفقًا لعدة شروط من ضمنها الحصول على الدرجات التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للقبول بها.

رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2023

أتاحت وزارة التربية و التعليم  والتعليم الفني رابطًا إلكترونيًا على موقعها الإلكتروني الرسمي من أجل التقديم في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "مدرسة الضبعة النووية"، والتي تقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2023-2024 من جميع محافظات، وسوف تعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أنه رابط جديد يختلف عن رابط العام الماضي.

 

شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية

 

وضعت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، منها:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية. 

- أن  لا يتعدى سن التلميذ 18 عامًا فى بداية أكتوبر 2023.

- ألا تقل درجات (الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية) عن 95%.

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (دور أول) بمجموع لا يقل عن (٢٦٢ درجة) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة حاصل على الشهادة الإعدادية لنفس عام التقدم وهو 2023  من جميع محافظات الجمهورية ومستوفي شروط التقدم.

٢- بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) من محافظة مطروح.

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عدد الطلاب المقبولين بمدرسة الضبعة النووية 

تم تحديد نسبة القبول بالمدرسة سنويا وهي 75 طالبًا، وفي حالة عدم الحصول على العدد المقبول عند التنسيق الأول يمكن أن يتم النزول بالحد الأدنى للقبول

المستندات المطلوبة للتقديم  في مدرسة الضبعة النووية، وهي كالآتي:

- تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية التعليم.

- يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

- وضع ٢ صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

-  تقديم صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- تقديم إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (١٠٠ جنيه فقط لاغير) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

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