الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ استثمار: البنك المركزي المصري من أكثر البنوك استقلالية على مستوى العالم

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة طمأنت المستثمرين بأنهم لن يدخلوا في تنافسية معها، ودعم هذه الخطوة الحديث المستمر لرئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار.

قطاع الأعمال طرح شركات جيدة للاستثمار  لتشجيع المستثمرين

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع الأعمال طرح شركات جيدة للاستثمار  لتشجيع المستثمرين، بجانب تنشيط الاستثمار في سيناء وجنوب الصعيد، وبذلك اجتازت الحكومة الجزء الأصعب، وبقي الجزء السهل وهو الترويج، عبر الحديث التخصصي عن استثمارات معينة. 

وأوضح أن الأهم من برنامج الطروحات، هو التسابق نحو جذب المستثمرين، لأن حولنا دول تسارع لجذب الاستثمارات، أيضا سرعة الحكومة في التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي يحسن من التصنيف الائتماني لمصر، ومصر لديها حجم كبير من المستوردين يمكنهم لعب دور كبير في الترويج للاستثمار. 

وذكر أن البنك المركزي المصري من أكثر البنوك استقلالية على مستوى العالم، ولا يستجيب لحديث الشارع أو مطالب الحكومة بشأن سعر الصرف والفائدة.

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