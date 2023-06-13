تحرير 361 محضرا تموينيا في حملة موسعة بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بالاشتراك مع الطب البيطري والمراقبة الصحية وإدارة المتابعة عدة حملات بنطاق كلا من مدينة دمياط ودمياط الجديدة وفارسكور وعزبة البرج، مما أسفرت عن ضبط ٣٦١ محضرا تموينيا منها ٥١ محضرا لمخابز بلدية مدعمة لعدم الالتزام بالقرارات التموينية من حيث المواصفات والأوزان والتصرف في الدقيق المدعم في غير الغرض المخصص من أجله.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ١٠ محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمي لأسطوانات الغاز، فضلا عن ٣٠٠ محضر للمحال العامة لعدم الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور وبيع السجائر بأزيد من سعرها الرسمي ولتعبئة السلع الغذائية في ورق مطبوعات واستخدام أكياس سوداء تمثل خطورة على الصحة العامة وضد محال الجزارة لعرض ذبائح لحوم مكشوفة دون تغطية شاش وعدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عل المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومنال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار.