الشرطة البريطانية: "وسط المدينة أصبح آمنًا"

أعلنت شرطة نوتنجهام البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن وسط المدينة أصبح آمنا، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عمليات مداهمة لجمع الأدلة بعد مقتل 3 أشخاص.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن التحقيقات مفتوحة على كل الاحتمالات في حوادث اليوم، وفق شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وفي وقت سابق، طعن مهاجم مسلح بسكين اثنين من طلاب الكلية حتى الموت في شوارع مدينة نوتنغهام الإنجليزية، ثم طعن رجلًا في منتصف العمر، وسرق شاحنته وركض ثلاثة من المارة في هياج مروع في الصباح الباكر الثلاثاء.

وتم نقل رجل إلى المستشفى في حالة حرجة من حادث الكر والفر.

وألقت قوات الشرطة القبض على رجل في الـ31 من عمره، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أنه تصرف بمفرده.

وقالت قائدة الشرطة كيت مينيل: "هذا حادث مروع ومأساوي أودى بحياة ثلاثة أشخاص".

وكان من بين القتلى طالبان يبلغان من العمر 19 عامًا من جامعة نوتنغهام.

وقالت المدرسة في إعلان: "لقد صدمتنا الأخبار".