بأسلوب توصيل الأسلاك.. حبس المتهمين بسرقة التكاتك بعين شمس

قررت نيابة عين شمس اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة التكاتك بأسلوب توصيل الأسلاك بمنطقة عين شمس، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة.



وأقر المتهمون بارتكابهم وقائع السرقة بغرض تغير ملامحها وبيعها، والتربح والمكسب منها.



كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطلين أثناء محاولته سرقة توك توك بدائرة القسم، وبمناقشتهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة تكاتك بأسلوب توصيل الأسلاك، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.