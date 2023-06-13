هل يجب على الرجل إخبار زوجته حال زواجه عليها؟.. رد مفاجئ من "الأزهر للفتوى"

قال الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر للفتوى، إن الأصل في الزواج الإشهار والإعلان، مشيرًا إلى أنه في حالة زواج الرجل من أخرى بشهود وإشهار ولم يخبر زوجته فالزواج صحيح، لكنه أمر لا ينبغي أن يحدث.

وأضاف السيد خلال حواره مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة "CBC": "الزواج ليست علاقة محرمة لكي أخاف منها أمام الناس، لكن هل نعمل ده الإجابة لا طبعًا".

وأوضح أن الطريقة الأمثل للزواج ألا يكون في السر ويكون هناك شهيد وولي ويكون بمعرفة الأهل، والأمر يكون موثقًا وفي العلن.

وتابع: "عند اللجوء إلى طرق أخرى للزواج لإشباع رغبة معينة سواء من الرجل أو المرأة هنا ننظر لطبيعة الحالة والزواج نفسه والطريقة التي تم بها".

كما أشار إلى أن الزواج دون إخبار الزوجة الأولى له أسباب خاصة، موضحًا أن الجواب عن الكثير من الأسئلة الخاصة بالحياة الزوجية خاص بالسائل نفسه، وتعميم الحكم في هذه الأمور خطأ.