بوتين: "الأمريكان يريدون حربًا عالمية ثالثة.. ولم نرفض التسوية فى أوكرانيا"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن هناك أشخاصًا كثيرين في الولايات المتحدة الأمريكية يريدون حربا عالمية ثالثة.

وأضاف “بوتين” في تصريحات له: “لم نرفض أبدا خوض المحادثات التي تؤدي للتسوية السلمية في أوكرانيا”، مُهددًا باستخدام الأسلحة النووية إذا اقتضت الحاجة.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي على ضرورة انشاء منطقة آمنة داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن القوات الروسية عززت أمن الحدود مع أوكرانيا، التي شنت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات داخل أراض روسية قريبة من الحدود.

واشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده "تنزع سلاح أوكرانيا تدريجيا" من خلال الهجوم العسكري الذي بدأ في فبراير 2022، مشيرا الى أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ قبل أيام لاستعادة أراض سيطرت عليها قوات موسكو "واسع النطاق"، إلا أنه لم يحقق أي نجاح وفق تعبيره.