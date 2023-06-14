الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في المحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء يوميا، حيث يرغب الملايين من المواطنين في ضبط توقيت الصلوات الخمس و أداءها في موعدها المخصص لها.


مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في المحافظات


يستطيع الملايين من المصلين متابعة نشرة خدمات الدستور اليومية لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في المحافظات، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تستخدم أحدث الأجهزة لتحديد مواعيد الصلاة من خلال المواقع الجغرافية وهى كما يلي:-


موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:07 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:31 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:57 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:30 مساء.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى محافظات مصر

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موعد الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر الساعة 4:08 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 8:02 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:37 مساء.


موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:54 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:24 مساء.


موعد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 4:26 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:49 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:07 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:37 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:01 مساء.

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موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:11 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:50 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 8:16 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:25 مساء.


موعد الصلاة في محافظة كفرالشيخ

صلاة الفجر الساعة 4:04 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:35 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 8:01 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:36 مساء.

 

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