حازم إمام لـ"الدستور": "الرمادى" ضمن المرشحين لتدريب منتخبات الناشئين

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن المجلس يدرس السير الذاتية لعدد من المدربين، قبل الإعلان عن الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين المقرر تعيينها خلال الفترة المقبلة.

وواصل حازم إمام، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أكثر من مدرب مرشح لمنتخبات 2005 و2007 و2008 من ضمنهم أيمن الرمادي، المدير الفني الحالي لنادي أسوان.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تشكيل عدد من الأجهزة الفنية لعدد من المنتخبات بسبب ارتباط عدد منها بمشاركة رسمية عام 2024.

ووقع اتحاد الكرة عقدًا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وأحد الرعاة، كمبادرة لدعم المنتخبات الوطنية ماديًا، خلال الفترة المقبلة، وتم تشكيل لجنة منها مندوب من اتحاد الكرة ممثل في وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على أن تساعد هذه المبادرة فى دعم المنتخبات الوطنية وخاصة منتخبات الناشئين.

من ناحية أخرى، يعقد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب، للحديث عن مباراة غينيا المقرر إقامتها غدًا الأربعاء في المغرب بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ووصلت بعثة المنتخب أمس، إلى المغرب، وانضم لاعبو الأهلي الدوليون لبعثة المنتخب، بعد استمرارهم في المغرب عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي في نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى توج بها المارد الأحمر بعد التعادل في مباراة الإياب بهدف لمثله والفوز بالقاهرة بهدفين مقابل هدف.