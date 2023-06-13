الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"نيابة قليوب" تأمر بتسليم طفلة إلى مسؤلي دار عمر بن الخطاب وفحص الكاميرات

نيابة قليوب تأمر
نيابة قليوب تأمر بتسليم طفلة إلى دار عمر بن الخطاب وفحص الكا

قررت نيابة قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية تسليم "طفلة" دار عمر بن الخطاب في قليوب بمحافظة القليوبية إلى مسؤلى الدار على سبيل الاستضافة لحين اختيار دار مناسبة لها وإعطاءها اسم وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالدار والاستعلام عن الدراجة النارية التي كان يقودها مرافق السيدة وكانت تستقل معه الدراجة النارية وقت حملها للطفلة وإلقائها أمام باب دار الرعاية وسرعة ضبطهما.

 

وقالت مدير إدارة دار عمر بن الخطاب للأيتام، إنه تم إعطاء اسم "كارما" للطفلة، مشيرة إلى أن الطفلة عثر عليها وهى فى عمر ساعات وقت أن قامت السيدة بإلقاءها على باب الدار وقالت إنه سيتم نقل الطفلة غدا الأربعاء إلى إحدى الدور المناسبة لسنها بعد أن تم عمل الإجراءات الصحية لها واستخراج كارنية تأمين صحى لها.

 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغ من القائمين على دار رعاية عمر بن الخطاب للأيتام بدائرة القسم، يفيد عثورهم على طفلة حديث الولادة أمام باب الدار.


وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وتبين من تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وجود طفلة حديث الولادة، ملفوف في شال أبيض، ومغطى بمفرش سرير قطيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الطفلة إلى مستشفى قليوب العام لفحص حالتها الصحية، وحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت الجهات المختصة التحقيق، والتي أمرت بإيداع الطفلة في دار رعاية عمر بن الخطاب للأيتام.


وأمرت الجهات المختصة بسرعة تفريغ الكاميرات المحيطة بالدار، وتتبع خطوات المتهمين، والتعرف على هويتهما وسرعة ضبطهما والتحقيق معهم عن سبب إلقائهم الطفلة بهذه الطريقة.

التحفظ على كاميرات المراقبة الدراجة النارية اللواء نبيل سليم طفله حديث الولادة شرطة قليوب قسم شرطة قليوب مديرية أمن القليوبية

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