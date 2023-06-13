خطاب مهم من "التعليم" بشأن تحويلات الطلاب بين المدارس المختلفة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لجميع مديري المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة.

وكلفت وزارة التربية والتعليم، جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديريات بتجميع كافة تحويلات الطلبة بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وجميع المستندات الدالة على سبب التحويل مع الالتزام بضوابط التحويل، وإرسالها مع مندوب الادارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة في نهاية شهري يوليو وأغسطس.

ونص الخطاب، على أنه في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وفي ضوء القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة في شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة وبناء على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية (إدارة التحقيقات) - الصادر لجميع المديريات على مستوى الجمهورية والمؤشر عليه من الوزير بتاريخ ۲۰۲۳/٥/۲۷ (يعتمد الرأى حسب القواعد).

أشار الخطاب إلى ما يلي:

_ بوقف جميع التحويلات للطلبة بالصف الثالث الثانوي وعدم قبول تحويل أي طالب بين المدارس داخل الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية أو بين المديريات المختلفة إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة.

وبناء عليه:

يرجى التوجيه والتنبيه بتكليف الإدارات التعليمية التابعة لكم بتجميع تحويلات الطلبة

بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وجميع المستندات الدالة على سبب التحويل مع الالتزام بضوابط التحويل، وإرسالها مع مندوب الإدارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة في نهاية شهري يوليو وأغسطس، تمهيدا لعرضها على اللجنة المركزية المشكلة لبحث كافة التحويلات وضرورة البت فيها والرد عليكم.