أستاذ اقتصاد يكشف أهم المشروعات التنموية فى الصعيد على مدار 8 سنوات

قال محمد عبدالغني، رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد ببني سويف، إن الصعيد شهد العديد من المشروعات التنموية خلال الثماني سنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إنشاء العديد من المناطق الصناعية بالصعيد ومنها المجمع الصناعي بالأقصر، وقنا، والغردقة، والبحر الأحمر، وخلافه ونتوقع أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

قطاع البنية الأساسية تم تجديدها بالكامل

وتابع أن قطاع البنية الأساسية تم تجديدها بالكامل من الصرف الصحي، ومحطات المياه وشق الترع والمصارف، وكذلك محاور الطرق، وتم إنشاء 5 محاور على النيل تربط الطريق الغربي الذي تم تجديدة من القاهرة لأسوان والطريق الشرقي، الذي يشهد صيانة جديدة له وتم فتحه بشكل تجريبي.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة، المستفيد الأكبر منها هو الصعيد لأنه به القرى الأكثر عوزًا ويشهد إعادة تنظيم وهيكلة للقرى المصرية ولكن يشمل أشياء جديدة مثل مكاتب الشهر العقاري والبريد.