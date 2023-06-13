بوتين: كان علينا الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الهجمات داخل روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه كان يجب أن نستعد بشكل أفضل للتصدي للهجمات داخل روسيا، لافتًا الى أن المرتزقة البولنديين الذين يحاربون في أوكرانيا يتكبدون خسائر كبيرة.

وأَضاف بوتين في تصريحات له، أن أوكرانيا لم تحقق أي نجاح خلال الهجوم المضاد، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تسعى لمواجهة المشاكل الناجمة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا بما فيها إمدادات المياه.

وتابع بوتين، أن أوكرانيا قصفت سد نوفا كاخوفكا بصواريخ هيمارس، وفقدت 160 دبابة مقابل 54 من دباباتنا.

وأضاف أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في 4 يونيو، كما أنه يتم العمل على نزع سلاح أوكرانيا تدريجيًا.

وأكد الرئيس الروسي أن نحو 30% من الآليات الغربية التي وصلت لأوكرانيا تم تدميرها، حيث إنها فشلت في تحقيق أي نجاح داخل أراضينا.

وأكد بوتين أن خسائر روسيا لا تتخطى 10% من خسائر القوات الأوكرانية، كما أن القوات الروسية أجبرت على الدفاع عن نفسها، مشيرًا الى أن الهجوم الأوكراني المضاد يجري من محاور مختلفة.

واختتم أن الهجوم الأوكراني المضاد واسع النطاق، وأهداف العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتغير.